Большой ассортимент плодовых и декоративных деревьев и кустарников
Районированные саженцы для средней полосы России
Гарантию приживаемости растений при соблюдении мероприятий по уходу
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Услуги по посадке растений и уходу за ними
В нашем питомнике Вам предлагается широкий ассортимент растений для открытого грунта. Ведется постоянная работа по интродукции новых видов и сортов растений, появляющихся на рынке. Все виды растений подбираются исходя из приживаемости в средней полосе России. Основным принципом отбора является возможность зимовки растения без укрытия или с минимальным укрытием, неповреждаемость возвратными заморозками и высокая декоративность. Ассортимент постоянно обновляется и включает новинки и редкие растения повышенной декоративности.
Нашу продукцию отличает удачное сочетание цены и качества. Для постоянных покупателей разработана система скидок. Кроме того, существуют сезонные скидки.
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