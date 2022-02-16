РОЗАЛИЯ САД

доставка саженцев из питомника по всей России

МО, п. Старая Мельница, 138

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8 (926) 888-84-00

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ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ

Большой ассортимент плодовых и декоративных деревьев и кустарников

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ПОКУПАЯ САЖЕНЦЫ В НАШЕМ ПИТОМНИКЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

4565471

Районированные саженцы для средней полосы России

4565456

Гарантию приживаемости растений при соблюдении мероприятий по уходу

3587352

Оптимальные розничные цены

3587351

Оптовые цены для профессионалов ландшафтной отрасли, строительных и дорожных организаций

5614971

Услуги по посадке растений и уходу за ними

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ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

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Яблоня
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Колоновидная яблоня
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Груша
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Колоновидная груша
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Абрикос
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Слива
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Колоновидная слива
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Черешня
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Черевишня
photo (2)
Персик
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Колоновидный персик
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Вишня

ПЛОДОВЫЕ КУСТАРНИКИ

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Актинидия
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Арония черноплодная
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Бузина чёрная

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Виноград
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Вишня войлочная
photo (7)
Голубика
photo (8)
Ежевика
photo (9)
Жимолость
_ (6)
Ирга канадская
photo (10)
Йошта
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Калина садовая
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Клубника
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Крыжовник
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Кизил

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Клюква крупноплодная
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Лимонник китайский
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Малина
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Облепиха
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Лиственные деревья
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Декоративные кустарники
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Хвойные деревья и кустарники
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Цветы


Новые поступления


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ПИТОМНИК С 16-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

В нашем питомнике Вам предлагается широкий ассортимент растений для открытого грунта. Ведется постоянная работа по интродукции новых видов и сортов растений, появляющихся на рынке. Все виды растений подбираются исходя из приживаемости в средней полосе России. Основным принципом отбора является возможность зимовки растения без укрытия или с минимальным укрытием, неповреждаемость возвратными заморозками и высокая декоративность. Ассортимент постоянно обновляется и включает новинки и редкие растения повышенной декоративности.

Нашу продукцию отличает удачное сочетание цены и качества. Для постоянных покупателей разработана система скидок. Кроме того, существуют сезонные скидки.

ДОСТАВКА САЖЕНЦЕВ И КРУПНОМЕРОВ ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

✔ Балашиха ✔ Белоозерский ✔ Бронницы ✔ Быково ✔ Виноградово ✔ Волоколамск ✔ Воскресенск ✔ Гжель ✔ Давыдово ✔ Дзержинский ✔Дмитров ✔ Долгопрудный ✔ Домодедово ✔ Дрезна ✔ Дубна ✔ Егорьевск ✔ Ельня ✔ Железнодорожный ✔ Жуковский ✔ Зеленоград ✔ Истра ✔ Кашира ✔ Клин ✔ Коломна ✔ Коробово ✔ Королев ✔ Котельники ✔ Красково ✔ Красногорск ✔ Краснозаводск ✔ Краснознаменск ✔ Кратово ✔ Куровское ✔ Ликино-Дулево ✔ Лобня ✔ Лосино-Петровский ✔ Луховицы ✔ Лыткарино ✔ Люберцы ✔ Малаховка ✔ Малая Дубна ✔ Можайск ✔ Монино ✔ Мытищи ✔ Наро-Фоминск ✔ Новая Москва ✔ Новая Рига ✔ Ново-Харитоново ✔ Ногинск ✔ Обухово ✔ Одинцово ✔ Озеры ✔ Орехово-Зуево ✔ Павловский Посад ✔ Подольск ✔ пос. Биокомбината ✔ пос. Володарского ✔ пос. им. Воровского ✔ Пушкино ✔ Раменское ✔ Реутов ✔ Родники ✔ Рошаль ✔ Рублевка ✔ Свердловский ✔ Сергиев Посад ✔ Серпухов ✔ Солнечногорск ✔ Старая Купавна ✔ Ступино ✔ Талдом ✔ Томилино ✔ Троицк ✔ Фрязево ✔ Фрязино ✔ Химки ✔ Хрипань ✔ Цемгигант ✔ Цурюпы ✔ Черноголовка ✔ Черусти ✔ Чехов ✔ Шатура ✔ Щелково ✔ Электрогорск ✔ Электросталь ✔ Электроугли

РОЗАЛИЯ САД

питомник растений

© 2000 - 2023, Розалия Сад. Все права защищены.
МО, г.Раменское, п. Старая Мельница, 138 (питомник)

г.Москва, Рязанский проспект 30/15 (офис)
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8 (926) 888-84-00
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© 2022, Розалия Сад. Все права защищены.
8 (926) 888-84-00
Заказать звонок
МО, п. Старая Мельница, 138
Схема проезда
Политика конфиденциальности
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